Pannen-Flug von Baerbock: Luftwaffe zieht Regierungsflieger aus dem Verkehr

Eigentlich wollte die Außenministerin schon längst in Australien sein. Doch ihre Regierungsmaschine macht schon wieder Probleme - und muss erneut umkehren. «Sowas ist auch in der Geschichte der Flugbereitschaft noch nicht passiert», sagt der Kapitän.

Die Luftwaffe mustert nach der Baerbock-Panne zwei A340-Regierungsflieger noch früher aus

Die Außenministerin Annalena Baerbock muss ihre Reise nach Australien wegen der Flugzeugpanne abbrechen

In der Debatte über die Zukunft der Rente hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit ausgeschlossen

Der Hausärzte-Verband hat sich dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren

Ein Thüringer AfD-Mitglied bekommt seine Waffe zurück – obwohl die Partei als rechtsextremistisch eingestuft wird

In Erfurt haben Rechtsextremisten Passanten verprügelt

Berlin. Auch der zweite Versuch brachte Annalena Baerbock kein Glück: Am Dienstagmorgen musste die Bundesaußenministerin ihre geplante Reise in die Pazifik-Region abbrechen. Zweimal ließ der Regierungsflieger sie im Stich – zweimal trat dasselbe technische Problem auf. Daraus zog nun auch die Luftwaffe Konsequenzen: Das Flugzeug soll aus dem Verkehr gezogen werden.

Unterdessen reißt die Debatte um die Lebensarbeitszeit und die Zukunft der Rente nicht ab. Nun hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit ausgeschlossen. "Mit der SPD wird es keine Erhöhung des Renteneintrittsalter geben", sagte Esken. Sie bezeichnete eine Erhöhung des Renteneinstrittsalters als "ungerecht".

Politik-News vom 15. August: Luftwaffe mustert nach Baerbock-Panne zwei A340-Regierungsflieger noch früher aus

9.33 Uhr: Die Luftwaffe zieht nach den Pannen des Regierungsfliegers auf der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock in die Pazifik-Region die geplante Ausmusterung von zwei Flugzeugen vom Typ A340 vor. "Wir werden die beiden A340 so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen", sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag dieser Redaktion. "Mit den A350 stehen der Flugbereitschaft robuste und moderne Flugzeuge für die Langstrecken zur Verfügung." Die beiden Airbus A340 sollten bisher im September 2023 und Ende 2024 ausgesondert werden. Dies zieht die Luftwaffe als Konsequenz aus den Pannen nun vor.

Der in Abu Dhabi gestrandete Flieger der Außenministerin sollte bisher Ende 2024 ausgesondert werden, wie die Luftwaffe klarstellte. Nach der Panne hatte es zunächst geheißen, das Flugzeug solle ab bereits Ende September nicht mehr fliegen. Das betrifft jedoch das zweite Flugzeug vom Typ A340.

Nach den erneuten Problemen während der Australien-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock zieht die Luftwaffe Konsequenzen: Zwei Regierungsflieger werden aus dem Verkehr gezogen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Baerbock bricht Reise nach Australien ab

6.55 Uhr: Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region ab. "Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstagmorgen.

"Das ist mehr als ärgerlich", schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X. "Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge Freunde und Partner. Die Region wird die Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen", ergänzte Baerbock. "Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig."

In der Nacht auf Dienstag hatte das Flugzeug mit Baerbock an Bord erneut nach dem Start in Abu Dhabi zurückkehren müssen.

Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023

Politik-News vom 14. August: Debatte um "Flatrate-Mentalität" bei Arztbesuchen

21.15 Uhr: In der Debatte um mehr Kostensensibilität und mögliche Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem hat sich der Hausärzte-Verband dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren. "Jeder sieht, dass es nicht wie bisher weitergehen kann", sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, dieser Redaktion. "Was wir jedoch ablehnen, ist, jetzt schon über irgendwelche Sanktionen für Patientinnen und Patienten nachzudenken."

Die Menschen hätten in aller Regel keinen Spaß am "Ärztehopping" und säßen auch nicht gerne in überfüllten Wartezimmern. "Viele finden sich jedoch in dem immer komplexer werdenden Gesundheitswesen schlichtweg nicht mehr zurecht", sagte Buhlinger-Göpfahrt. "Wer die Menschen allein in ein Labyrinth schickt, darf sich nicht wundern, wenn sie am falschen Ende herauskommen."

Esken schließt Anhebung des gesetzlichen Rentenalters aus

21.14 Uhr: In der Debatte über die Zukunft der Rente hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit ausgeschlossen. "Mit der SPD wird es keine Erhöhung des Renteneintrittsalter geben", sagte Esken dieser Redaktion. "Wir haben großen Respekt vor der Arbeitsleistung der Menschen. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters wäre ungerecht und für viele eine versteckte Rentenkürzung."

Zuletzt hatte sich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm dafür ausgesprochen, die Lebensarbeitszeit automatisch zu verlängern. "Es ist fraglos notwendig, das gesetzliche Rentenalter weiter anzuheben", sagte sie. "Man sollte die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln."

Konkret schlug das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft vor: "Die Formel in Zukunft könnte sein: Nimmt die Lebenserwartung um ein Jahr zu, so würden zwei Drittel des zusätzlichen Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Ruhestand." Ausnahmen müsste es bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen geben.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht in der jetzigen wirtschaftlichen Lage ein «Tal der Chancen». Foto: Michael Kappeler/dpa

Rechtsextremisten liefern sich in Erfurt Schlägerei mit Passanten

17.50 Uhr: In Erfurt haben sich am Freitagabend Rechtsextremisten aus Hessen eine Schlägerei mit Passanten geliefert. Dies wurde heute bekannt. Laut Hessischem Rundfunk hatten mehrere Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren rechtsradikale Parolen skandiert, was Passanten dazu bewegte, sie zur Rede zu stellen. In der Folge soll es zu einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten gekommen sein. Laut Polizei wurden zwei Personen schwer und sechs leicht verletzt. Sämtliche Angreifer konnten ermittelt werden.

Thüringer AfD-Mitglied bekommt Waffen zurück

12.26 Uhr: Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das entschied das Verwaltungsgericht Gera in einem Eilverfahren. Es wurde eine aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs angeordnet, teilte das Gericht am Montag mit. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

Die Thüringer AfD wird seit März 2021 vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte bereits Mitte vergangenen Jahres betont, den Waffenbesitz von Extremisten in Thüringen unterbinden zu wollen. Die entsprechende Regelung wurde wegen der Einstufung des AfD-Landesverbandes auch auf Thüringer AfD-Mitglieder angewendet.

Auf dieser Basis wurde auch dem Antragsteller seine Waffenerlaubnis entzogen. Das Landratsamt begründete dies laut Gericht mit seiner fehlenden waffenrechtlichen Zuverlässigkeit. Der Sportschütze wehrte sich dagegen per Widerspruch. Nun stellte die erste Kammer des Verwaltungsgerichts fest, dass die "Voraussetzungen für einen Widerruf der Waffenerlaubnisse von der Waffenbehörde bislang nicht tragfähig nachgewiesen worden seien", wie es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts hieß.

Das Thüringer Innenministerium prüft nun, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen und welche Auswirkungen die Entscheidung auf andere Fälle haben könnte.

Baerbock muss Reise nach Australien unterbrechen – wegen Flugzeugpanne

06.22 Uhr: Erneute Flugzeugpanne für Außenministerin Annalena Baerbock: Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste die Grünen-Politikerin am frühen Montagmorgen ihren Flug zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst abbrechen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte an Bord: "Wegen eines mechanischen Problems müssen wir aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren. Die Optionen für die weitere Reiseplanung werden derzeit geklärt."

Die Maschine war zunächst nach einem geplanten Tankstopp in Abu Dhabi wieder gestartet. Dann konnte das Flugzeug allerdings nicht die normale Reiseflughöhe und -geschwindigkeit erreichen. Grund dafür war wohl ein Defekt, der das Einfahren der Startklappen verhinderte. Das Flugzeug, das für den knapp 14-stündigen Flug nach Australien vollgetankt war, musste um erneut sicher zu landen, zunächst 80 Tonnen Kerosin ablassen. Dazu kreiste die Maschine rund zwei Stunden lang über dem Golfemirat und dem Meer. Um 5.33 Uhr Ortszeit (3.33 Uhr MESZ) landete der Flieger wieder sicher in Abu Dhabi.

Annalena Baerbock steigt in Abu Dhabi aus der Regierungsmaschine. Dorthin musste das Flugzeug zunächst zurückkehren. Foto: Sina Schuldt/dpa

Im Laufe des Tages soll entschieden werden, wann Baerbock ihre Reise in die Pazifik-Region fortsetzen kann. Unter anderem wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Flugzeugbesatzung wurde am Montag bei dem erzwungenen Zwischenstopp in Abu Dhabi nicht damit gerechnet, dass die Grünen-Politikerin noch im Laufe des Montags mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr weiterfliegen kann. Als möglich galt, dass Baerbock mit einem kleinen Teil ihrer Delegation per Linie weiterfliegt – wobei Linienflüge erst am Montagabend nach Australien starten würden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Außenministerin auf ihren Reisen aufgehalten wird. Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und musste ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig verlängern.

Politik-News vom 13. August:

Bundeskanzler Scholz stellte sich im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag den Fragen von Theo Knoll. Kritik an seinem Führungsstil wies er zurück: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen.

