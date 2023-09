SPD-Chef Klingbeil widerspricht Forderung: Keine "Zaubermaßnahme" bei irregulärer Migration

SPD-Chef Lars Klingbeil spricht sich gegen vermeintliche Patentlösungen beim Thema irreguläre Migration aus

Berlin. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich gegen vermeintliche Patentlösungen beim Thema irreguläre Migration ausgesprochen. "Ich weigere mich, so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag".

9.38 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich gegen vermeintliche Patentlösungen beim Thema irreguläre Migration ausgesprochen. "Ich weigere mich, so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag". "Das liefert eine populistische Schlagzeile, führt aber nicht dazu, dass auch nur ein Mensch weniger nach Deutschland kommt."

Klingbeil sprach sich für schnellere Verfahren aus, damit Flüchtlinge Klarheit haben, ob sie bleiben und hier arbeiten können – oder wieder gehen müssen. Es sollten mehr Migrationsabkommen mit Herkunftsländern verhandelt und Schleuser müssten besser bekämpft werden. Auch die Überlegung von Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD), die Grenzen zu Tschechien und Polen stärker zu kontrollieren, sei "genau richtig".

CDU-Chef Friedrich Merz hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuvor aufgefordert, bei dem Thema gemeinsam mit der Union eine Lösung zu suchen. "Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns das zusammen machen, und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen – aber wir müssen dieses Problem lösen", sagte er beim CSU-Parteitag am Samstag in München.

Politik-News vom 23. September: Tausende nehmen an Protesttag für bessere Bildung teil

21.08 Uhr: Mehrere tausend Menschen haben am Samstag an einem bundesweiten Protesttag für eine Wende in der Bildungspolitik teilgenommen. Größere Demonstrationen gab es in München, Köln, Hamburg und Berlin. In der Hauptstadt sprechen die Veranstalter von 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei geht von rund 4.500 Menschen.

Eine Frau hält bei einem bundesweiten Bildungsprotest des Bündnisses "Bildungswende JETZT!" ein Schild mit der Aufschrift "Kinder brauchen mehr Geld" in ihren Händen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften und Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen. Sie fordern ein gerechteres und inklusiveres Bildungssystem sowie eine bessere Finanzierung. Deutschland stecke in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, hieß es von den Verantwortlichen. So würden Hunderttausende Kitaplätze fehlen. Zudem sei das Bildungssystem veraltet, unterfinanziert und sozial ungerecht.

Bau-Branche fordert Hilfspaket von der Bundesregierung

16.10 Uhr: Angesichts der anhaltenden Krise im Bausektor und dem stockenden Neubau von Wohnraum hat die Bauindustrie in Deutschland ein Hilfspaket von der Bundesregierung verlangt. „Wir brauchen eine Kanzlerentscheidung für mehr Wohnungsbau in Deutschland“, heißt es in einem Forderungspapier für den sogenannten Wohnungsbaugipfel am Montag im Kanzleramt, aus dem RTL und ntv zitieren.

Darin verlangt der Hauptverband der deutschen Bauindustrie unter anderem, die Grunderwerbssteuer zu senken oder für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen. Energiestandards für neue Wohngebäude müssten zudem lockerer gehandhabt werden als geplant. Die Neubauförderung müsse deutlich ausgebaut werden. „Ohne ein Bau-Paket kommt der Wohnungsbau kurzfristig nicht wieder in Schwung“, heißt es in dem Papier. „Alle Indikatoren am Bau zeigen deutlich nach unten, eine Trendwende ist nicht in Sicht.“

Der Wohnungsbau in Deutschland stockt – Verbände fordern jetzt ein Hilfspaket für die Baubranche. (Symbolbild) Foto: Mickis-Fotowelt/iStock

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe verlangte am Samstag einen „Wohnungsbau-Wumms“. „Ein Gesundbeten wird den Intensivpatienten Wohnungsbau nicht mehr retten.“ Passiere nichts, werde es für die Bauunternehmen immer schwieriger, ihr Personal zu halten. „Baukapazitäten stünden dann nicht mehr zur Verfügung. Die Folgen für den Mietmarkt oder die Infrastruktur wären dramatisch.“

96,56 Prozent – Parteitag bestätigt Söder erneut als CSU-Chef

13.13 Uhr: Zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl ist Markus Söder mit 96,56 Prozent in seinem Amt als CSU-Chef bestätigt worden. Bayerns Ministerpräsident erhielt bei der Abstimmung ohne Gegenkandidaten am Samstag auf dem Parteitag in München 646 der 669 gültigen Stimmen.

CSU-Chef Markus Söder hat mit der «Integrationsgrenze» ein neues Wort erfunden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Aserbaidschan – Hofreiter fordert: "So schnell wie möglich aufhören, Gas zu kaufen"

12.11 Uhr: Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hat EU-Sanktionen gegen Aserbaidschan gefordert. "Es wiederholt sich im Kleinen das, was wir im Großen mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine erlebt haben", sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. "Wir sollten so schnell wie möglich aufhören, Gas aus Aserbaidschan zu kaufen und stattdessen auf andere Quellen und vor allem erneuerbare Energien setzen."

Die Europäer müssten sich "zu wirtschaftlichen Sanktionen durchringen, auch wenn es schwerfällt", betonte Hofreiter. "Der Angriff ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es eine große Gefahr ist, sich von Diktaturen abhängig zu machen."

Anton Hofreiter (Bündnis90/Die Grünen). Foto: Michael Kappeler/dpa

Bergkarabach liegt auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt und ist zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken seit langem umkämpft. Am vergangenen Dienstag hatte das autoritär geführte Aserbaidschan eine Militäroperation zur Eroberung der Region begonnen. Nur einen Tag später ergaben sich die unterlegenen Karabach-Armenier. Die Lage ist weiter angespannt.

Klara Geywitz mit Ansage zu Bauvorschriften

6.33 Uhr: Bauministerin Klara Geywitz fordert eine Abkehr von geplanten Energiesparvorschriften für neue Wohnhäuser und für unsanierte ältere Gebäude. Statt bei Privathäusern solle zuerst mit der Sanierung öffentlicher Gebäude Kohlendioxid für den Klimaschutz eingespart werden, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur vor dem für Montag angesetzten Treffen von Bundesregierung und Wohnungswirtschaft im Kanzleramt.

„Ich bin dagegen, mit verpflichtenden Mindest-Effizienzstandards bei Gebäuden Eigentümern von unsanierten Häusern Angst zu machen, dass sie Zehntausende von Euro investieren müssen“, sagte Geywitz auch mit Blick auf EU-Pläne. In Brüssel wird eine Gebäudeeffizienzrichtlinie beraten, die vor allem für Häuser mit den schlechtesten Energiewerten Verbesserungen fordern würde.

„Wir sollten erstmal bei den öffentlichen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen, bei den Schulen unserer Kinder, bei Sporthallen, bei den Rathäusern, den Feuerwachen und Pflegeeinrichtungen“, sagte Geywitz. „Damit haben wir schon ziemlich viel CO2 gespart. Und wenn wir später feststellen, dass es noch zu viele unsanierte Einfamilienhäuser gibt, haben wir dann sicherlich auch eine Antwort darauf.“

Klara Geywitz (SPD) ist Bundesministerin für Bau und Wohnen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Politik-News vom 22. September:

Am Sonntag könnte in Nordhausen (Thüringen) ein AfD-Politiker zum Oberbürgermeister gewählt werden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigt sich im Vorfeld der Wahl besorgt. "Antisemitische Ideologie darf nirgendwo in ein wichtiges Amt wie das des Bürgermeisters einziehen", warnt er.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich angesichts der zunehmenden Flüchtlingszahlen für stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien ausgesprochen.

Bund und Länder haben beim Thema Schulförderung eine Einigung erzielt. Diese sei ein "Meilenstein für Bildungschancen", sagte die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Ria Schröder, der Deutschen Presse-Agentur.

Bundesjustizminister Marco Buschmann(FDP) will Medienberichten zufolge eine "Freiheitskommission" einrichten lassen. Diese solle dafür sorgen, dass neue Gesetz nicht zu stark in die Grundrechte eingreifen.

In den Ampel-Fraktionen deuten sich schwierige Verhandlungen über die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes an. Politiker von SPD und Grünen forderten am Freitag im Bundestag Nachbesserungen am Regierungsentwurf.

Die Bundesrepublik Deutschland hat bislang 5,2 Milliarden Euro für Militärhilfe für die Ukraine ausgegeben.

Nach Irritationen über politische Äußerungen aus Warschau erwartet die Bundesregierung eine Fortsetzung der polnischen Waffenlieferungen an die Ukraine. "Als Bundesregierung gehen wir schon davon aus, dass diese Solidarität auch weiterhin von Polen geleistet werden wird", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.

Die FDP will zur Ankurbelung des Wohnungsbaus niedrigere Standards ermöglichen und neue staatliche Vorgaben für sehr sparsame Gebäude abwenden. Vor dem "Wohnungsbaugipfel" am Montag stellten sich die liberalen Baufachleute Carina Konrad und Daniel Föst am Freitag gegen den im Koalitionsvertrag der Ampel für 2025 vereinbarten Neubaustandard EH40. Dieser senkt Energiebedarf und Klimagasausstoß, steigert aber Baukosten.

Die oppositionelle Union hat die Ampel-Koalition zu gemeinsamen Beschlüssen zur Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland aufgefordert. "Wir bieten Ihnen an, dieses Thema mit uns zu lösen, weil es sonst zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt sich entwickeln kann", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag im Bundestag.

Die oppositionelle Union hat die Ampel-Koalition zu gemeinsamen Beschlüssen zur Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland aufgefordert. "Wir bieten Ihnen an, dieses Thema mit uns zu lösen, weil es sonst zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt sich entwickeln kann", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag im Bundestag.

Nach dem jüngsten Farbanschlag von Aktivisten der "Letzten Generation" auf das Brandenburger Tor in Berlin hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor einer Radikalisierung der Klimaschutzbewegung gewarnt. "Ich finde es nicht hinnehmbar, dass man Straftaten begeht, um seine politischen Ziele durchzusetzen", sagte der FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat Länder und Kommunen aufgefordert, nach der Einführung des Deutschlandtickets die Zahl der Verkehrsverbünde zu reduzieren. "Wir haben noch über 60 Verkehrsverbünde, das ist zu viel", sagte der FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag).

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Wohnungskrise und fordert mehr Investitionen. "Die Wohnungskrise ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag).

Der stellvertretende Vorsitzende der Union im Bundestag, Andreas Jung (CDU), hat die Pläne der Ampel-Koalition zur Reform des Klimaschutzgesetzes kritisiert. "Das ist ein Rückschritt für den Klimaschutz: Wäre das ein CDU-Gesetz, die Grünen würden auf allen Marktplätzen der Republik demonstrieren", sagte Jung der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag).

Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland sehen sich eigenen Aussagen zufolge einer zunehmenden rechtsextremen Bedrohung ausgesetzt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag) unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei verschiedenen Gedenkstätten. "Es sind derzeit bundesweit gehäuft Fälle von Vandalismus, Schmierereien und anderen Vorfällen an deutschen Gedenkstätten festzustellen", sagte die Sprecherin der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, Clara Mansfeld, dem RND.

Die geplanten Kürzungen beim Elterngeld haben im Bundestag für erneute Auseinandersetzungen zwischen Koalition und Opposition gesorgt. Seitens der CDU/CSU-Fraktion war von einem "familienpolitischen Offenbarungseid" die Rede, während die Ampel-Parteien ihr Vorhaben verteidigten.

Politik-News vom 21. September:

Nachdem eine angehende Lehrerin in Brandenburg aufgrund möglicher Verbindungen zum rechtsextremistischen Compact-Magazin in die Kritik geraten ist, hat der brandenburgische Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) entschieden, Meldungen des Verfassungsschutzes zur Chefsache zu machen.

Um die Energiewende in Deutschland zu unterstützen, hat der Bundestag das Energieeffizienzgesetz, initiiert vom Bundesklimaministerium unter Robert Habeck(Grüne), verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, den Energieverbrauch in Deutschland bis 2030 um 26,5 Prozent im Vergleich zu 2008 zu reduzieren.

AfD-Chefin Alice Weidel hat eine "Mittelmeer-Blockade" gefordert, um Schlepperboote an der Überfahrt nach Europa zu hindern. Ähnliche Äußerungen hatte es bereits von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gegegeben.

Rechtsextreme Einstellungen haben in der deutschen Bevölkerung laut einer aktuellen Studie seit 2021 stark zugenommen. Aktuell hat jeder zwölfte Erwachsene ein rechtsextremes Weltbild.

Politik-News vom 20. September:

Eine neue Studie zeigt: Ostdeutsche sind in Führungspositionen auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer unterrepresentiert.

Die CDU hat in einem Imagefilm statt dem Deutschen Reichstag den georgischen Präsidentenpalast gezeigt. Nach Häme im Internet räumte die Partei den Fehler ein.

Politik-News vom 19. September:

Der SPD in Hessen ist bei der Erstellung ihres Wahlprogramms offenbar ein peinlicher Fehler unterlaufen. In dem Dokument war die Rede davon, das nicht EU-Ausländer, die in Hessen leben, an kommunalen Wahlen teilnehmen können sollen. Als Mindestdauer, die eine Person dafür in Deutschland leben muss, waren sechs Monate genannt – gemeint waren sechs Jahre.

Politik-News vom 18. September:

Im Vorfeld eines internationalen Treffens zur Unterstützung der Ukraine hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weitere Rüstungshilfe für Kiew angekündigt. Insgesamt werde das Paket 400 Millionen Euro schwer sein, sagte der Politiker gegenüber "Bild". Geliefert werden sollen Munition geschützte Fahrzeuge und Minenräumsysteme, aber auch Kleidung und Geräte zur Strom- und Wärmeerzeugung für den Winter.

Die israelische Regierung hat offenbar offiziell Beschwerde gegen den deutschen Botschafter Steffen Seibert eingelegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Montag hingegen, es sei keine Beschwerde Israels eingegangen. Israels Botschaft in Berlin widersprach dieser Darstellung.

Die FDP im Bundestag hat Pläne von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) abgelehnt, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Dies werde dazu führen, "dass die Kommunen dann mit billigen Arbeitskräften in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben).

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in die Debatte um eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet und die Bedeutung solcher Waffensysteme für den Kriegsverlauf betont. Er begrüße, dass "manche Alliierte – Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten – bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagte Stoltenberg unserer Redaktion. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine – einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme – macht einen entscheidenden Unterschied."

Die FDP hat aufgeschlossen auf den Appell von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagiert, mehr in die Verteidigung zu investieren. Im kommenden Jahr werde Deutschland erstmals das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte aufzuwenden, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, unserer Redaktion.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, hat bekräftigt, dass seine Partei statt einem Industriestrompreis auf eine Senkung der Stromsteuer in Kombination mit einer Verlängerung des Spitzenausgleichs setzt. "Von einer Senkung der Stromsteuer würde jeder profitieren, der die Steuer derzeit bezahlt – die Studentin, der Rentner, das kleine Ladengeschäft, der Mittelständler", sagte Houben dieser Redaktion.

