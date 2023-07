Merz greift durch: Neuer CDU-Generalsekretär – Czaja geht, Linnemann kommt

Berlin. CDU-Chef Merz drückt auf den Reset-Knopf: Er will die Parte neu aufstellen. Für Aufsehen sorgt ein Wechsel: ein neuer Parteimanager.

CDU-Chef Friedrich Merz stellt seine Partei neu auf. Erstes Zeichen: ein neuer Generalsekretär an seiner Seite, Carsten Linnemann.

CDU-Chef Friedrich Merz will seine Partei neu aufstellen: Nach etwa eineinhalb Jahren muss Generalsekretär Mario Czaja weichen. Ein enger Vertrauter und nordrhein-westfälischer Landsmann soll ihm folgen: Carsten Linnemann.

Er ist für die Christdemokraten im Bundestag, gilt als konservativer Flügelmann und Hoffnungsträger der Christdemokraten und saß schon bisher an einer Schaltstelle: als Chef der Grundsatzkommission der CDU.

Offiziell hieß es am am Dienstag, Merz und Czaja hätten sich "einvernehmlich" darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden. (fmg/dpa)