Spanien: Massiver Regen sorgt für schwere Überschwemmung in Saragossa

Berlin. Klimawandel in Spanien: Nach langer Dürre kommt es in Saragossa plötzlich zu sintflutartigen Regenfällen. So steht es um die Stadt.

Nachdem Spanien lange über Trockenheit geklagt hatte, ist es dort nun zu schweren Überschwemmungen gekommen: Am 6. Juli wurde Saragossa, die Hauptstadt der spanischen Provinz Aragón, von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Straßen wurden überflutet, Häuser beschädigt und zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden.

Klimaforscher haben bereits davor gewarnt, dass sich das Land langfristig auf höhere Temperaturen und extreme Wetterereignisse einstellen muss. Auch Hochwasserereignisse werden im Zuge des Klimawandels voraussichtlich häufiger auftreten.

Starke Regenfälle führen zu katastrophalen Zuständen in Spanien

Die Stadt, die normalerweise für ihr angenehmes Klima bekannt ist, wurde in den frühen Morgenstunden plötzlich von heftigen Regenfällen heimgesucht, die mehrere Stunden anhielten. Die spanische Tageszeitung El País berichtete, dass in einigen Stadtteilen innerhalb einer Stunde bis zu 54,2 Liter Regen pro Quadratmeter fielen. In Gegenden wie Valdespartera wurden sogar 117 Liter pro Stunde gemessen. Die Kanalisation konnte die enormen Wassermengen nicht aufnehmen, so dass zahlreiche Straßen und Wohngebiete überflutet wurden.

Lesen Sie auch: Wetter in Spanien – Urlaub droht ins Wasser zu fallen

Saragossa: Evakuierungen und Rettungsmaßnahmen in vollem Gange

Aufgrund der schnell ansteigenden Wassermassen riefen die lokalen Behörden den Katastrophenalarm aus. Feuerwehrleute und Taucher mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken, um Menschen zu retten, die auf Fahrzeugdächern, an Bäumen oder in ihren Autos festsaßen. Hubschrauber wurden eingesetzt, um Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten zu evakuieren. Für Menschen, die ihr Zuhause verloren hatten, wurden Notunterkünfte eingerichtet.

Zahlreiche Infrastruktur- und Sachschäden in Saragossa

Dutzende von Straßen in Saragossa waren von den Überschwemmungen betroffen, so dass zahlreiche Buslinien umgeleitet werden mussten. Auch in der Gemeinde Burgo de Ebro mussten mehrere Einwohner evakuiert werden. Die durch die Überschwemmungen verursachten Schäden sind beträchtlich: Straßen und Brücken wurden beschädigt, Häuser stürzten ein und die Infrastruktur der Stadt wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der örtlichen Behörden werden die Aufräumarbeiten mehrere Wochen, wenn nicht Monate, in Anspruch nehmen.

#ULTIMAHORA llegan imágenes impactantes de una riada en #Zaragoza capital! Hay eataciones de más de 100 litros. Hace unos minutos la ciudad ha sido afectadas por una potente supercelula. pic.twitter.com/7dKEhCiU0J — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) July 6, 2023

Lesen Sie auch: Spanien: Wasser wird knapp – Experte: "Schlimmste Dürre"

Auf die Dürre folgt die Flut in Spanien

Bereits im Mai warnten Klimaexperten vor einer langfristigen Verschärfung der Wasserknappheit in Spanien durch den Klimawandel. Die Dürre hat nicht nur dort, sondern auch in Portugal und Italien zu erheblichen Ernteausfällen geführt.

Spanien ächzt unter erster Hitzewelle des Sommers Spanien ächzt unter erster Hitzewelle des Sommers Video: Wetter, Umwelt

Mehr dazu: Extremhitze in Spanien – "So kann man nicht arbeiten"

Auch Starkregentage und Überschwemmungen könnten in Zukunft aufgrund steigender Temperaturen und der Erderwärmung häufiger auftreten und verheerende Folgen haben.