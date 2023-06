Dokumentenaffäre: Trump plädiert auf unschuldig

Der in der Dokumentenaffäre angeklagte Ex-US-Präsident Donald Trump hat bei einer historischen ersten Gerichtsanhörung alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Trump selbst äußerte sich bei dem Gerichtstermin nicht, bezeichnete das Verfahren aber später vor Anhängern als "bösartigsten und abscheulichsten Machtmissbrauch in der Geschichte unseres Landes". former US President Donald Trump's arraignment in Miami

