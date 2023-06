Heizungsgesetz kommt in Bundestag

Berlin Das umstrittene Heizungsgesetz kommt diese Woche in den Bundestag. Die Ampel-Koalitionäre haben am Dienstag eine Einigung erzielt.

Jetzt also doch – das umstrittene Heizungsgesetz soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag kommen. In einer Spitzenrunde der Ampel-Koalition hat es eine Einigung gegeben. Bundeskanzler Olaf Scholz und die beiden Minister Christian Lindner und Robert Habeck hatten sich am Dienstag in die Beratung der Koalitionsparteien eingeschaltet. Noch vor Stunden war ein Durchbruch völlig offen – alles deutete auf eine Entscheidung nach der Sommerpause. Doch eine Hintertür sahen die Koalitionspartner noch – und die Spitzenvertreter des Bündnisses schalteten sich am Dienstag ein.

Vor allem zwischen den Grünen und der FDP waren die Fronten zuletzt verhärtet. Die Liberalen pochen auf Technologieoffenheit – und kritisieren die aus ihrer Sicht zu starke Fokussierung auf die Wärmepumpe. Eine Debatte im Bundestag hatte die FDP vor wenigen Wochen noch blockiert – jetzt gibt aber auch die FDP grünes Licht. Die Pläne hatte ursprünglich Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Weg gebracht. Im Zuge der Debatte innerhalb der Ampel-Koalition hatte es mehrfach kleine Änderungen gegeben.

Zuletzt hatten sich die Parteien dann in einigen Punkten angenähert. Habeck zeigte sich sogar offen für einen späteren Startzeitpunkt für das Gesetz in Alt- und Bestandsbauten. Der Knackpunkt für viele ist die 65-Prozent-Vorgabe im Heizungsesetz. Eine neue Heizung soll ab 2024 zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Neue Gas- und Ölheizungen ohne klimafreundlichen Anteil wären ab 2024 damit de facto verboten. Vor allem die FDP will die Gasheizung neben der Wärmepumpe beibehalten – Stichwort grüne Gase.

(fmg/dpa)