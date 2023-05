Scholz ruft zu engerer Zusammenarbeit mit globalem Süden auf

Mo., 15.05.2023, 16.54 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts großer internationaler Herausforderungen zu mehr Zusammenarbeit insbesondere mit den Ländern des globalen Südens aufgerufen. Diese böte sich besonders im Bereich der erneuerbaren Energien an, sagte Scholz in einer Rede beim Global Solutions Summit in Berlin.

