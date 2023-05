Eilmeldung Bahn: EVG kündigt 50-Stunden-Warnstreik ab Sonntagabend an

Mit einem bundesweiten Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen. Von 22.00 Uhr bis Dienstagabend um 24.00 Uhr sind Fern-, Regional- und Güterverkehr betroffen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. (lro/dpa)

