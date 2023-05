Frankreichs Star-Panda Yuan Meng zieht bald nach China

Do., 04.05.2023, 14.54 Uhr

Der erste in Frankreich geborene Panda wird Europa bald verlassen: Yuan Meng wird Anfang Juli in die Heimat seiner Eltern in China gebracht werden. In Chengdu soll er dann für Nachwuchs sorgen.

