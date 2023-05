Zocken gegen die Zensur: Versteckte Ukraine-Nachrichten bei Counter-Strike

Do., 04.05.2023, 14.24 Uhr

Eine finnische Zeitung hat im Computerspiel Counter-Strike Informationen zum Krieg in der Ukraine versteckt. Damit will die Zeitung "Helsingin Sanomat" russische Gamer erreichen und so die Zensur in Russland umgehen.

