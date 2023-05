Eine Tote und vier Verletzte: Mutmaßlicher Todesschütze von Atlanta gefasst

Do., 04.05.2023, 12.23 Uhr

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff in einer Klinik der US-Großstadt Atlanta hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann hatte in einem Wartezimmer des medizinischen Zentrums in der Innenstadt von Atlanta das Feuer eröffnet und dabei eine 39-Jährige erschossen und vier weitere Frauen verletzt.

