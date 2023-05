Tübingens Oberbürgermeister Palmer verlässt die Grünen

Nach heftiger Kritik wegen mutmaßlich rassistischer Äußerungen hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eine Auszeit angekündigt und seinen Austritt aus der Partei Die Grünen erklärt. Während der Auszeit will er nach Medienberichten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und versuchen, seinen Anteil an den zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten.

