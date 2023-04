Kamala Harris will Abtreibungsrecht zum Schlüsselthema im Wahlkampf machen

Kamala Harris will Abtreibungsrecht zum Schlüsselthema im Wahlkampf machen

Mi., 26.04.2023, 14.23 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat verkündet, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren, Kamala Harris soll ihm dabei als Kandidatin für die Vize-Präsidentschaft zur Seite stehen. In einer Rede warnte Harris davor, dass fundamentale Rechte in den USA, darunter das Recht auf Abtreibung, von konservativer Seite in Frage gestellt würden.

Video: Politik, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung