US-Reporter Gershkovich bleibt weiter in russischer Untersuchungshaft

Di., 18.04.2023, 16.23 Uhr

Der US-Journalist Evan Gershkovich muss weiterhin in Russland in Haft bleiben. Ein Gericht in Moskau entschied, dass die gegen den Reporter des "Wall Street Journal" bis zum 29. Mai verhängte Untersuchungshaft in Kraft bleibt.

Video: Politik, Justiz, Kriminalität, Kultur, Kunst, Unterhaltung