Aufstand im Warschauer Ghetto: "Die Welt hat nichts gelernt"

Mo., 17.04.2023, 14.54 Uhr

Am 19. April 1943 begann der zum Scheitern verurteilte Aufstand hunderter jüdischer Kämpfer gegen die deutschen Besatzer in Warschau. Auch 80 Jahre danach erinnert sich Krystyna Budnicka lebhaft an die Kämpfe im damaligen Ghetto der polnischen Hauptstadt.

