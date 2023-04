Russland: Neuartige Rakete getestet - Erfolg für Putin?

Ukraine und Russland tauschen je hundert Kriegsgefangene aus

Erstmals seit mehr als einem Monat haben die Ukraine und Russland wieder Kriegsgefangene ausgetauscht. 106 russische Militärangehörige kamen dem Kreml zufolge in Russland an; 100 Ukrainer kehrten in die Ukraine zurück, erklärte Kiew.

