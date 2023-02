Braunschweig. Ein Leser fragt: Wo lassen sich E-Scooter in Braunschweig reparieren? Wir recherchieren und werden an ungewöhnlicher Stelle fündig

Reparatur Wer repariert E-Scooter in Braunschweig?

Unser Leser Michael Rau hat ein Problem: „Ich habe einen E-Scooter, der am Hinterrad eine Reifenpanne hat. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden – auch nicht im Internet – wer mir diesen repariert“, schreibt er uns. Dinge, die selbst Google nicht weiß recherchieren wir gern! Als erstes probiert es unser Redakteur bei den Fahrradwerkstätten.

Michael Böttger, Mitinhaber von den Zweirad Profis, winkt ab: „Das ist eine Technik, die nicht auf unserer Wellenlänge liegt. Da braucht man anderes Equipment als etwa bei den E-Bikes von Bosch.“ Einen zusätzlichen Monteur für E-Scooter einzustellen, lohnt sich wegen der geringen Anzahl an privaten Scootern nicht. „Das ist den Aufwand nicht wert.“ Auch der Inhaber einer anderen Braunschweiger sagt: „Da bricht man sich die Finger.“ Weiter Fahrradwerkstätten müssen uns vertrösten.

Autoglas-Firma repariert E-Scooter-Reifen

Also vielleicht selbst reparieren bei der Fahrradselbsthilfewerkstatt des TU-AStA? „Wir haben dazu keine Expertise“, heißt es dort. Zum Glück bekommen wir schließlich einen Tipp: Lutz Kühn von junited Autoglas in der Güldenstr. 47 verkauft über seine Firma E-Roller Direkt E-Scooter der Marke Streetbooster. Für dieses Modell bietet er einen Reparaturservice an. Bei anderen Modellen tauscht er immerhin platte Reifen aus. Auch er gibt zu: „Ein Platten beim E-Scooter ist brutal schwer zu reparieren.“ Es brauche kleines Werkzeug und ein paar Tricks. „Es gibt Maschinen dafür erst ab Motorradreifengröße.“

Gibt es noch mehr Reparaturservices für E-Scooter in Braunschweig? Schreiben Sie uns eine E-Mail an joschka.buechs@funkemedien.de