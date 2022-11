Zwischenwahlen: Biden erleichtert - endgültige Entscheidung in Georgia

Do., 10.11.2022, 11.24 Uhr

US-Präsident Joe Biden ist nach den Zwischenwahlen in guter Stimmung. Kein Wunder: Seine Demokraten werden wohl zwar das Repräsentantenhaus knapp an die Republikaner verlieren, im Senat sieht es aber gut aus. Eine Stichwahl Anfang Dezember in Georgia dürfte endgültig über die Sitzverteilung entscheiden.

