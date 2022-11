Midterms: Gefährden "Wahl-Leugner" die US-Demokratie?

Di., 08.11.2022, 17.23 Uhr

Die USA galten lange als Vorbild in Sachen Demokratie und Freiheit. Anlässlich der Zwischenwahlen äußern jedoch immer mehr Politiker, Experten und Prominente die Sorge, dass die Demokratie in den Vereinigten Staaten in Gefahr sei - gefährdet durch so genannte "Wahl-Leugner".

