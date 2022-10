Kiew: 233 iranische Drohnen abgeschossen / Moskau und Teheran dementieren

Do., 20.10.2022, 10.24 Uhr

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkskyj haben die Streitkräfte seines Landes allein in diesem Monat bereits mehr als 230 Drohnen iranischer Bauart abgeschossen. Russland und der Iran bestritten dagegen in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine.

