Krebs: Manuela Schwesig will Krankheit "aus Tabu-Ecke holen"

Berlin. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern spricht über ihre Krebserkrankung und was sich seitdem in ihrem Leben geändert hat.

Am 15./16. Oktober 2022 findet Deutschlands größte Krebs-Convention von yeswecan!cer in München statt. Die Veranstaltung wird auch kostenlos im Livestream übertragen.

2019 machte Manuela Schwesig (SPD) ihre Brustkrebserkrankung öffentlich. Anfang dieses Jahres wurde die Ministerpräsidentin erneut operiert. Warum ein tabufreier Umgang mit der Krankheit wichtig ist, was Medien tun können und wieso Datenschutz in der Medizin kein Hindernis sein darf, erklärt Sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Frau Ministerpräsidentin, wie geht es Ihnen gesundheitlich zurzeit?

Manuela Schwesig: Vielen Dank, mir geht es grundsätzlich gut. Ich bin seit über zwei Jahren krebsfrei, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin weiter in der Nachsorge und nutze einmal im Jahr die Möglichkeit der Reha, um meine Gesundheit und auch meine Arbeitsfähigkeit zu erhalten. So eine Krebserkrankung hinterlässt ihre Spuren.

Sie mussten sich nach Ihrer Operation 2019 wegen Brustkrebs Anfang dieses Jahres erneut einer Operation unterziehen…

Schwesig: Ja, es mussten Folgen der intensiven Krebsbehandlung per Operation beseitigt werden. Am Anfang war es nicht so akut, der Eingriff ist durch die Coronazeit immer wieder verschoben worden und dann war er erforderlich, weil ich zunehmend Schmerzen hatte. Daher bin ich sehr froh, dass ich auch das jetzt hinter mir habe.

Sie gehen mit dem Thema Krebs sehr offen um. Warum ist ein tabufreier Umgang mit der Krankheit so wichtig?

Schwesig: Jeder hat das Recht mit der Krankheit so umzugehen, wie er oder sie sich damit wohlfühlt. Es gibt diejenigen, die sich zurückziehen und gar nicht darüber sprechen wollen und anderen ist es wichtig, sich auszutauschen. Krebs ist nicht gleich Krebs und auch jeder Mensch ist unterschiedlich. Für mich war es wichtig, auch als Ministerpräsidentin, ganz offen darüber zu sprechen. Schließlich bin ich für meine Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Gleichzeitig konnte ich durch diese Offenheit auch erklären, warum ich beispielsweise zeitweise nicht so viele Termine wahrnehmen konnte.

Lesen Sie auch:Krebs und Co.: Neue Methode macht Krankheiten vorhersagbar

Sie stehen als Ministerpräsidentin im öffentlichen Leben. Wie können Sie Privatheit schaffen, wenn man sie körperlich doch einmal braucht?

Schwesig: Ich habe mich nach der Diagnose mit den Ärzten besprochen und gefragt, wie kann diese Behandlung in meiner Amtszeit gehen? Dann habe ich das mit den Ministerinnen und Ministern diskutiert, die mich vertreten haben. So hatte ich immer wieder Phasen für Therapie und Erholung und dann wieder Phasen, in denen ich die Kraft hatte, politisch aktiv zu sein.

Sie haben damals Aufgaben reduziert und das Amt der kommissarischen SPD-Vorsitzenden aufgegeben…

Schwesig: Ja, ich habe mich entschieden, weiter die Aufgabe der Ministerpräsidentin wahrzunehmen, denn darauf hatte ich ja meinen Eid geschworen. Um mich zu entlasten, entschied ich mich, das Amt der kommissarischen Parteichefin aufzugeben. Da habe ich in der damaligen Lage der SPD von manchem den Spruch gehört „ist vielleicht ohnehin besser so“. Es war aber für mich ein einschneidender Schritt, weil ich das Amt sehr gerne gemacht habe. Aber in der Situation, in der ich war, da durfte ich nicht lange fackeln und musste sehr klar sein.

Wie haben Sie Ihr Leben nach der Diagnose geändert?

Schwesig: Ich habe in dieser Zeit zwei Dinge gewonnen: Zum einen große Demut vor der Gesundheit und dem eigenen Leben. Natürlich denkt man mit Mitte 40 und als Mutter zweier Kinder nicht an den Tod und so habe ich gelernt, wie man für jeden Tag dankbar sein muss. Gleichzeitig hat mich diese Erfahrung auch stärker gemacht, weil ich erlebt habe, dass ich eine derartige Krise bestehen kann.

Haben Sie Ihrem Leben auch neue, konkrete Regeln gegeben?

Schwesig: Ja, ich versuche zweimal pro Woche Laufen zu gehen, weil ich überzeugt bin, dass Sport gegen Krebs hilft. Ich gehe auch regelmäßig zur Physiotherapie und nehme natürlich die Nachsorge sehr genau. Und ich versuche, obwohl mir das als Nachteule nicht immer leichtfällt, vor Mitternacht schlafen zu gehen.

Lesenswert: Früherkennung – Diese Vorsorge-Untersuchungen brauchen Sie

Der Krebs befällt ja nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Was gab Ihnen in der schweren Zeit den größten Halt?

Schwesig: Für mich war meine Familie das Allerwichtigste, mein Ehemann, meine beiden Kinder. Nachdem ich die Diagnose hatte, saßen wir gemeinsam beim Frühstück im Garten und ich dachte darüber nach, dass mein Sohn Julian in zwei Jahren seine Konfirmation feiert und meine kleine Tochter Julia wenig später eingeschult wird, dass ich das alles vielleicht nicht erleben würde. Diese Vorstellung hat mich in diesem Moment sehr traurig gemacht und gleichzeitig erschien mir ganz klar dieses Ziel: Ich will es schaffen und das alles erleben!

Wie sehr hat der Zuspruch von fremden Menschen geholfen?

Schwesig: Sehr viel. Es war großartig, was für einen Zuspruch ich erlebt habe. Tausende Briefe, Emails oder Nachrichten in den sozialen Medien. Dazu kamen ganz viele Geschenke wie Glückssteine, ein sehr typischer Glücksbringer. In einem Möbelmarkt kam eine Frau auf mich zu und sagte „Frau Schwesig, ich habe das alles hinter mir – und Sie schaffen das auch“. Das waren so spontane Momente der Zuwendung und ich wünsche allen anderen von dieser Krankheit Betroffenen, dass auch sie solchen Zuspruch erfahren dürfen.

Auch interessant: Vitamin D könnte laut Studie Tausende Krebstote verhindern

Zuspruch ist das eine, sehr konkrete Hilfe das andere. Patientenverbände beklagen, dass zum Beispiel übertriebener Datenschutz Gesunde schützt und Kranke benachteiligt. Was muss sich da ändern?

Schwesig: Wir müssen die Digitalisierung viel mehr nutzen, um in der Medizin schneller zu werden. Seit Jahrzehnten arbeiten wir an dieser elektronischen Gesundheitskarte und trotzdem müssen schwer Erkrankte bei jedem Arztwechsel wieder von vorne anfangen. Das belastet einen als Patientin und daher unterstütze ich, dass wir da jetzt wirklich vorankommen. Datenschutz darf kein Hindernis sein, wenn durch Schnelligkeit Leben gerettet werden kann. Auch die schnelle, digitale Auswertung von Patienten-Daten ist wichtig und hilft bei der Entwicklung von Strategien gegen den Krebs.

Wir leben immer noch in Corona-Zeiten und mancher hält die Maske für eine unzumutbare Belastung. Gibt es zu wenig Rücksicht in unserer Gesellschaft für besonders gefährdete Menschen wie Krebskranke, deren Leben buchstäblich von einem Stück Stoff abhängen kann?

Schwesig: Das Problem ist, dass viele schwer Erkrankte öffentlich nicht sichtbar sind und daher sind Veranstaltungen wie die YesCon auch so wichtig. Wir kennen meist nur die zwei krassen Seiten: Entweder bist Du gesund und stehst mitten im Leben – oder Du bist tot. Aber es gibt ganz viel Leben dazwischen und Menschen mit Erkrankungen haben ein Recht auf Schutz, das ist eine Frage der Solidarität. Ich kann ja verstehen, dass eine Maske irgendwie stört, aber es ist nicht zu viel verlangt, dass man sie in Zeiten einer Pandemie trägt, wenn man beispielsweise gemeinsam im Zug fährt.

Lesen Sie auch: YES!CON: Bessere Krebs-Heilung durch Digitalisierung

Was wäre Ihr Rat an Betroffene und Angehörige, wenn sie mit Krebs zum ersten Mal konfrontiert sind?

Schwesig: Der wichtigste Satz lautet: „Du bist nicht allein“. Das ist auch der Satz der Organisation Yeswecan!cer. Diese Gemeinschaft beginnt mit Krankenschwestern und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, dazu kommen Familie, Freunde, Kollegen. Es gibt keine Garantie, dass man es gemeinsam schafft, aber jeder kann es versuchen und sollte aktiv diese Unterstützung annehmen.

Wie wichtig ist es, dass Medienkonzerne wie FUNKE und andere diese Botschaft verbreiten und wie wichtig sind prominente Botschafter wie Guido Maria Kretschmer, den Sie gerade für dessen Engagement gegen den Krebs ausgezeichnet mit dem YES!Award ausgezeichnet haben?

Schwesig: Das ist sehr, sehr wichtig. Krebs muss aus der Tabu-Ecke herausgeholt werden. Wenn jeder Zweite an Krebs erkrankt, dann ist diese Krankheit längst in der Mitte der Gesellschaft. Jeder kennt Betroffene und es ist so wichtig zu zeigen, dass es ein Leben mit Krebs geben kann. Medien können durch Aufklärung auch Ängste nehmen und es ist so notwendig, immer wieder auf die Vorsorgemöglichkeiten hinzuweisen. Wenn ich bei der Vorsorge erfahre, dass ich Krebs habe, dann ist das natürlich ganz schlimm. Aber je früher ich davon erfahre, umso mehr kann ich dagegen tun.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.