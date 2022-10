Schlagabtauch zwischen Russland und Ukraine bei der UNO

Di., 11.10.2022, 08.53 Uhr

Bei der UN-Generalversammlung in New York hat der ukrainische Botschafter das russische Vorgehen in seinem Land mit dem von Adolf Hitler verglichen. Der russische UN-Botschafter beklagte dagegen eine anti-russische Stimmung.

