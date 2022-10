SPD-Chef Klingbeil bekräftigt Solidarität mit Ukraine

Mo., 10.10.2022, 14.24 Uhr

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die anhaltende Solidarität der Bundesregierung mit der Ukraine betont. "Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, in Wort und in Tat", sagte Klingbeil in Berlin. Am Morgen hatte es in mehreren Städten in der Ukraine russische Angriffe gegeben.

