Niedersachsen: Weil sieht Vertrauensbeweis für SPD in schwierigen Zeiten

So., 09.10.2022, 20.24 Uhr

Den Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen sieht Ministerpräsident Stephan Weil als Vertrauensbeweis in schwierigen Zeiten. Er werde alles dafür tun, das Vertrauen der Wähler zu rechtfertigen, sagte Weil in Hannover.

