Landtagswahl in Niedersachsen: Weil gibt Stimme in Hannover ab

So., 09.10.2022, 12.53 Uhr

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in Hannover seine Stimme zur Landtagswahl abgegeben. In den Umfragen führte zuletzt die derzeit gemeinsam mit der CDU regierende SPD. Sie kam in den Erhebungen auf 31 bis 33 Prozent, die CDU lag bei 28 bis 30 Prozent. IMAGES AND SOUNDBITES

