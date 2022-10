Wenn Sie diese Zeilen hier lesen, dann sollten Sie im besten Fall schon bereits vom Wählen wieder nach Hause gekommen sein. Oder dies noch ganz fest nach dem Lesen unserer „Braunschweiger Zeitung am Sonntag“ eingeplant haben im Laufe des Sonntags. Landtagswahl in Niedersachsen. Sicher haben Sie den Gang zu Ihrem Wahlraum schon mit einem schönen Spaziergang bei diesem herrlichen Oktoberwetter geplant, oder? Vielleicht haben Sie auch schon längst per Briefwahl Ihre Stimme abgegeben und können den heutigen Sonntag jetzt in aller Ruhe genießen.

Goldener Oktober in nicht ganz so goldenen Zeiten. Deshalb wird die Landtagswahl in Niedersachsen wahrscheinlich so spannend wie schon lange nicht mehr. Die bekannten aktuellen Themen trüben die allgemeine Stimmung, sie drücken aber aktuell auch die Beliebtheitswerte der Bundesregierung spürbar. Die Frage wird sein, wie sehr dies – in letzter Sekunde – auf die Landtagswahl in unserem Bundesland abfärbt. Spannend ist vor allem dabei: Werden die Grünen im Land zum „Königsmacher“ beziehungsweise zur „Königinnenmacher“ der künftigen Landesregierung? Danach sieht es zumindest aus, wenngleich von den Grünen selbst eine rot-grüne Regierung in Hannover wohl präferiert würde. Doch auch die CDU ist weiter im Regierungsrennen.

Das Wichtigste jedoch heute ist: Gehen Sie wählen! Gerade in diesen Zeiten wird leider deutlich, wie wichtig freie, unabhängige Wahlen in einem demokratischen Land sind. Unsere Demokratie ist nicht verhandelbar und muss stabil bleiben, deshalb sollte eine hohe Wahlbeteiligung – gerade jetzt – eine Selbstverständlichkeit sein. Wir dürfen die Demokratie nicht aufs Spiel setzen. Oder mit einem kleinen Wortspiel etwas anders ausgedrückt: Demokraten haben keine Wahl, sie müssen ihr Recht auf Stimmabgabe wahrnehmen.

Man könnte dies sonntags, wo es ja auch immer um Sport und Fußball geht, auch noch anders mit ein paar Fußballfloskeln ausdrücken: „Wichtig is‘ an der Wahlurne“, „nur Stimmen zählen“ oder „das Kreuz muss in das Runde“. Sie wissen, was ich meine. Also noch einmal: Gehen Sie bitte wählen! Denn es ist eben nicht egal, wer sich als Landesregierung in Zukunft um die schwierigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Energiekrise, Inflation, die weiteren Herausforderungen der Pandemie und die gewaltige Aufgabe rund um den Klimawandel kümmert. Niedersachsen braucht eine kompetente, starke neue Regierung, die anpackt. Aber auch eine konstruktive Opposition, die den Regierenden auf die Finger schaut.

Die nächsten fünf Jahre werden politisch mehr als sportlich, ein echter Kraftakt für den neuen Landtag in Hannover. Hannover 96 kickt übrigens heute in der zweiten Fußball-Bundesliga in Baden-Württemberg, genauer in Heidenheim. Was ist denn das jetzt für ein sport-politischer Ausflug, werden Sie sich denken? In Baden-Württemberg ist die Landesregierung seit 2016 schwarz-grün. Das sei auch nur nebenbei erwähnt. Doch, welche Farben zieren das Trikot der künftigen Koalition in unserem schönen und großen Bundesland? Interessante Frage. Das landespolitische Spiel in Niedersachsen, bei dem die vergangenen fünf Jahre Schwarz-Rot am Ball war, wird also äußerst spannend heute. Wer in welcher Koalition künftig Niedersachsen regiert, wird allerdings nicht gleich klar sein. Dafür ist der Ausgang des Wahlspiels sicher zu eng. Alle Parteien werden nach der Wahl und dem amtlichen Endergebnis erst sondieren und Koalitionsgespräche führen. Einstellung und Taktik werden dominieren, bis die künftige endgültige Aufstellung stehen wird. Wird „Landeskapitän“ weiter Stephan Weil sein? Oder gibt es einen neuen?

Es bleibt also die nächsten Wochen interessant: Das Koalitions-Regierungs-Spiel in Niedersachsen ist erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Nein, quatsch, wenn unter dem Koalitionsvertrag die Tinte trocken ist. Apropos Tinte: Spielen Sie mit, machen Sie Ihre Kreuze…