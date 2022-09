Putin will Menschen aus besetzten Gebieten "retten"

Di., 27.09.2022, 14.53 Uhr

Wladimir Putin will die Menschen aus den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine "retten". Das sagte der russische Präsident in einer Videobotschaft. In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden heute die sogenannten Referenden zur Annexion durch Russland.

Video: Politik, Krise, Krieg, Konflikt