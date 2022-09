Scholz: Bundeswehr soll "Grundpfeiler konventioneller Verteidigung in Europa" werden

Fr., 16.09.2022, 12.23 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Bundeswehrtagung in Berlin angekündigt, dass die Bundeswehr zum "Grundpfeiler konventioneller Verteidigung in Europa" und "zur am besten ausgestatteten Streitkraft in Europa" werden solle. Das sei das Ziel.

Video: Politik