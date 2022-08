Schulstart in der Ukraine: Unterricht im Luftschutzkeller

Di, 30.08.2022, 14.24 Uhr

Am 1. September startet in der Ukraine das neue Schuljahr. Etwa die Hälfte aller Schüler im Land wird an Präsenz-Unterricht teilnehmen, die andere Hälfte ist im Homeschooling. In Kiew bereitet sich Schulleiter Mykhaylo Aliokhin darauf vor, den Unterricht auch im Luftschutzkeller abzuhalten.

Video: Erziehung, Ausbildung, Krise, Krieg, Konflikt