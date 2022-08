Letzter Indigener des Tanaru-Stammes nach jahrzehntelanger Isolation gestorben

Di, 30.08.2022, 12.24 Uhr

Im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist der letzte Überlebende eines Indigenen-Stammes nach mehr als 25 Jahren in vollständiger Isolation gestorben. Die für Ureinwohner zuständige brasilianische Behörde Funai erklärte, der "Indigene Tanaru" - auch bekannt als "Indigener des Lochs" - sei tot im Stammesgebiet der Tanaru im westlichen Bundesstaat Rondônia gefunden worden. Er lag demnach in seiner Hängematte in seiner Hütte.

Video: Umwelt, Politik, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung