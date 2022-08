Ukrainischer Botschafter lädt Sachsens Regierungschef Kretschmer aus

So, 28.08.2022, 12.23 Uhr

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat eine Einladung für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in seine Heimat zurückgezogen. Melnyk reagierte damit auf Äußerungen des CDU-Politikers in der ZDF-Sendung "Markus Lanz".

