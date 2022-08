Selenskyj: Mindestens 22 Tote bei russischem Angriff auf Bahnhof in Ukraine

Do, 25.08.2022, 08.53 Uhr

Genau sechs Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs sind bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof im Zentrum des Landes nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens 22 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien am Mittwoch in Tschaplino in der Region Dnipropetrowsk verletzt worden, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache.

