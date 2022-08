Wegen Taliban: Mädchen in Afghanistan lernen in geheimen Schulen

Wegen Taliban: Mädchen in Afghanistan lernen in geheimen Schulen

So, 14.08.2022, 10.23 Uhr

Seit ihrer Machtübernahme vor einem Jahr haben die Taliban die Rechte von Mädchen und Frauen massiv eingeschränkt. Hunderttausende Mädchen wurden vom Unterricht in weiterführenden Schulen ausgeschlossen. Weil sie offiziell nicht in die Schule können, sind im ganzen Land geheime Schulen hinter verschlossenen Türen in Wohnhäusern entstanden.

Video: Politik, Erziehung, Ausbildung, Justiz, Kriminalität