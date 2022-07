Nach Missbrauchsskandal: Indigene in Kanada sehen Papst-Besuch mit gemischten Gefühlen

Mo, 25.07.2022, 10.23 Uhr

Bei seinem Besuch in Kanada will Papst Franziskus Vertreter indigener Völker treffen - und sie voraussichtlich um Vergebung für die Misshandlungen bitten, die Kinder in der Vergangenheit in katholischen Internaten erlitten. Die Gefühle Indigener vor dem Besuch sind gemischt.

