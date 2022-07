Habeck: Mieter sollen beim Heizen nicht mehr Mindesttemperatur erreichen müssen

Do, 21.07.2022, 16.28 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Klauseln in Mietverträgen vorerst ausgesetzt sehen, wonach in Wohnungen beim Heizen auch bei Abwesenheit eine Mindesttemperatur erreicht werden muss. Hintergrund sind Pläne zum Energiesparen im Zuge des Ukraine-Krieges.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Politik