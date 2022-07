Italiens Ministerpräsident Draghi strebt Fortsetzung seiner Regierung an

Mi, 20.07.2022, 12.24 Uhr

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi strebt eine Fortsetzung seiner bisherigen Regierung an. Als Voraussetzung dafür forderte er in einer Rede vor dem Senat in Rom einen neuen "Vertrauenspakt" zwischen den Parteien. Für den Nachmittag ist eine Vertrauensabstimmung über die Draghi-Regierung im Senat geplant.

