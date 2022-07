Viele Tote bei russischem Angriff auf Wohnhaus in der Ostukraine

So, 10.07.2022, 16.04 Uhr

In der Ukraine halten die Kämpfe unvermindert an, vor allem im Osten des Landes versucht die russische Armee, weiter vorzudringen. Dabei wurden bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebäude in Tschassiw Jar nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet.