Ernten unmöglich: Landwirte in der Ukraine in Not

Ernten unmöglich: Landwirte in der Ukraine in Not Ernten unmöglich: Landwirte in der Ukraine in Not Mo, 04.07.2022, 15.41 Uhr Im Südosten der Ukraine können Landwirte ihre Ernte nicht einfahren - zum einen, weil sie Angst vor den nahenden Kämpfen haben, zum anderen, weil Treibstoffe wie Diesel knapp sind. Derweil fehlen die Getreide-Exporte des Landes auf den Weltmärkten.

