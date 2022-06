Junta in Myanmar soll hunderte Häuser niedergebrannt haben

Sa, 04.06.2022, 13.35 Uhr

In Myanmar hat die Militärjunta nach Angaben von Dorfbewohnern hunderte Häuser in der Region Sagaing niedergebrannt. In dem Gebiet regt sich immer wieder Widerstand gegen die Militärherrscher.