CDU-General lobt "Ampel"-Minister der Grünen: Rückenwind für NRW

So, 15.05.2022, 18.40 Uhr

Ungewöhnliches Lob aus der Opposition für die Ministerinnen und Minister der Grünen in der Ampel-Koalition im Bund: Deren "gute Arbeit" habe Rückenwind für die Grünen in Nordrhein-Westfalen gegeben, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja in Berlin.