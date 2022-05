Landtagswahl in NRW: Diese Themen bewegen die Bürger

Sa, 14.05.2022, 08.42 Uhr

In Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Wohnungsbau, Bildung und Corona-Maßnahmen sind einige der Themen, die den Wählern in Düsseldorf am Herzen liegen.