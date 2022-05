Scholz und Modi: "Integrität der Nationen muss außer Frage stehen"

Mo, 02.05.2022, 17.10 Uhr

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Bedeutung einer "regelbasierten Ordnung in der Welt" betont. Mit dem indischen Premierminister Narendra Modi sei er sich einig, dass "die Unverletzbarkeit von Grenzen und die Integrität und Souveränität der Nationen außer Frage stehen" müsse, sagte Scholz nach den 6. Deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin.