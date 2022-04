Verzweifelter Appell der letzten Verteidiger von Mariupol

Mi, 20.04.2022, 09.01 Uhr

In Mariupol im Süden der Ukraine leisten nur noch einige hundert Kämpfer in einen Stahlwerk Widerstand gegen die russischen Truppen. Einer von ihnen richtete nun einen eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft. "Das sind wohl unsere letzten Stunden", erklärt der Kommandant.