EU-Außenbeauftragter: Russland verursacht Hunger in der Welt

Mo, 11.04.2022, 18.10 Uhr

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Russland vorgeworfen, durch den Angriffskrieg auf die Ukraine Hunger in der Welt zu verursachen. Felder würden zerstört und Weizen könne nicht mehr in andere Länder exportiert werden, sagte Borrell in Luxemburg.