Frankreich-Wahlen: Erste Hochrechnung - So steht es für Macron

Paris/Berlin Frankreich hat gewählt. In der Stichwahl treten nun Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Populistin Marine Le Pen gegeneinander an.

Frankreich hat am Sonntag in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl die Kandidaten für eine richtungsweisende Stichwahl in zwei Wochen bestimmt: Amtsinhaber Emmanuel Macron muss sich für eine zweite Amtszeit am 24. April gegen Marine Le Pen durchsetzen.

Macron konnte seinen Vorsprung auf Le Pen im Vergleich zu den Umfragen noch ausbauen. Er kommt nach ersten Angaben der Wahlforschungsinstitute vom Sonntagabend auf 27 bis 29,7 Prozent der Stimmen. Damit liegt er in der ersten Runde vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen, die demnach auf 23,5 bis 24,7 Prozent kommt.

Für die Endrunde hatte sich von den restlichen Kandidaten auch der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon Chancen ausgerechnet. Laut ersten Hochrechnungen erhielt er nur knapp über 20 Prozent. Er lag auch in Umfragen zuletzt mit einigem Abstand hinter Macron und Le Pen.

Frankreich: Macron und Le Pen in Stichwahl – wie schon 2017

Auch wenn viele Franzosen unzufrieden mit Macrons erster Amtszeit waren und er im Wahlkampf nicht begeisterte, profitierte der 44-Jährige von der Schwäche anderer Kandidaten und Wünschen nach Stabilität angesichts des Ukraine-Krieges. Die rechte Populistin Le Pen versuchte dagegen, mit gemäßigteren Tönen als früher zu punkten und inszenierte sich zugleich als Anwältin derjenigen, die unter der Inflation und steigenden Preisen für Strom, Sprit und Lebensmittel leiden. Die anderen Kandidaten spielten im Wahlkampf eine deutlich geringere Rolle.

Macron und Le Pen treten nun am 24. April gegeneinander an – eine Wiederauflage des Stichwahl-Duells von 2017, in dem Le Pen Macron letztlich klar unterlag. Umfragen sagten für dieses Mal aber einen deutlich knapperen Ausgang vorher. Immer wieder gewann in der Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahl auch mal der Kandidat, der in der ersten Runde auf Platz zwei gelandet war.

Frankreich-Wahl auch für Deutschland und Europa bedeutend

Die rechte Nationalistin Marine Le Pen gilt schon lange als stärkste Herausforderin des liberalen Pro-Europäers. In Umfragen verkürzte sie zuletzt den Abstand zum führenden Macron. Deshalb blickt man auch in Brüssel und Berlin mit Spannung und Sorge auf den Ausgang der Wahl. Ein Sieg der Populistin Le Pen wäre für viele europäische Regierungen ein Schock.

Frankreich ist politisch und wirtschaftlich einer der wichtigsten Partner Deutschlands. Die Achse Paris-Berlin, derzeit als Tandem zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Macron, ist eine treibende Kraft in der Europäischen Union. In Brüssel versuchte der 44-Jährige Macron zuletzt verstärkt, sich als Reformer der EU zu inszenieren. (fmg/afp)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.