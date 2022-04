Scholz zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine bereit

Mi, 06.04.2022, 14.28 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine bereit erklärt. "All das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, das wird geliefert", sagte Scholz im Bundestag in Berlin.