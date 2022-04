China: "Werden Sanktionen gegen Russland nicht unterlaufen"

Sa, 02.04.2022, 11.29 Uhr

China hat beteuert, die westlichen Sanktionen gegen Russland "nicht absichtlich unterlaufen" zu wollen. Allerdings liege der Schlüssel zur Lösung des Konflikts nicht in Peking, sondern in Washington und Brüssel, und "vielleicht auch in Moskau", erklärt das chinesische Außenministerium.