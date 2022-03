Regierende Labour-Partei gewinnt offenbar Parlamentswahl in Malta

So, 27.03.2022, 12.45 Uhr

In Malta hat sich die regierende Labour-Partei von Premierminister Robert Abela zum Sieger der Parlamentswahl erklärt. In einer Halle in der Stadt Naxxar, in der die Stimmen ausgezählt wurden, brachen Delegierte der Labour-Partei in Jubel aus.