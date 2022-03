Bewohner von Mykolajiw trotzen dem Bombenhagel

Di, 22.03.2022, 13.59 Uhr

Die südukrainische Stadt Mykolajiw ist Ziel schwerer russischer Luftangriffe, am Wochenende kamen dort dutzende Menschen bei einem Raketenangriff ums Leben. Trotzdem wollen Bewohner in der strategisch wichtigen Stadt am Schwarzen Meer ausharren.