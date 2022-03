Schleswig-Holstein: Ukraine-Krieg überschattet Wahlkampfauftakt

Sa, 19.03.2022, 12.17 Uhr

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt. Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther, die in Kiel seit 2017 in einer Dreierkoalition mit den Grünen und der FDP regiert, liegt in Umfragen klar vorn. Zum Wahlkampfauftakt in Neumünster bekam Günther Schützenhilfe von CDU-Chef Friedrich Merz.